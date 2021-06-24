Двух мастеров электростанции в Каслях осудят за смерть ребенка

Девятилетний мальчик погиб от удара электротоком

Следственный комитет РФ по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении старшего мастера и мастера участка энергоснабжающей организации в Каслях. Они обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).

«По версии следствия, 19 июня 2020 года девятилетний подросток зашел в незапертое помещение электрической подстанции, расположенной на территории одной из школ города Касли, где получил смертельную электротравму в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей обвиняемыми, не обеспечившими режим безопасной эксплуатации подстанции», — отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следователи СК в рамках уголовного дела провели в том числе пять экспертиз: судебно-медицинскую, трассологическую и электротехническую. За время расследования допросили более 70 свидетелей. Также был проведен анализ регламентов эксплуатации опасных производственных объектов.

После сбора доказательств вины мастеров уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК внесено представление руководителю энергоснабжающей организации с требованием устранить причины, способствовавшие совершению халатности.

Как ранее писал наш сайт Тракторозаводский районный суд Челябинска назначил меру пресечения главному энергетику управляющей компании «Вертикаль» после гибели мальчика от удара током. Трагедия произошла 6 июня. В жилом комплексе «Театральный» 10-летний мальчик взял в руки провод под напряжением. Реанимационные действия оказались безрезультатны. Ребенок скончался. А следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.