В Челябинске директор строительных компаний пойдет под суд за обман дольщиков

Без квартир остались почти три тысячи южноуральцев

Прокуратура Челябинской области направила в Калининский районный суд Челябинска уголовное дело в отношении руководителя строительных компаний Александра Сребрянского. Его обвиняют в мошенничестве с квартирами. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2015 по 2019 год находился в должности руководителя девяти строительных компаний. Под предлогом расчетов по сделкам Сребрянский вывел полученные от 2700 дольщиков денежные средства и потратил на собственные нужды. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

«В отношении руководителя фирм было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Причиненный ущерб дольщикам составил более 3,8 миллиарда рублей.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.