Областной суд признал бездействие соцзащиты в деле Киры Ионуш из Магнитогорска

Чиновники игнорировали желание брата оформить опеку над девочкой после смерти мамы

Семилетняя девочка из Магнитогорска Кира Ионуш попала в сложную ситуацию. Ее мать умерла. Отец давно ушел из семьи и устранился от воспитания дочери. Фактически девочка осталась сиротой. Родной брат Ярослав захотел оформить опеку над Кирой, но органы соцзащиты не оказали ребенку и ее взрослому брату реальной помощи. К такому выводу пришел Челябинской областной суд, куда парень пожаловался на бездействие магнитогорской опеки. Позже нерасторопность чиновников привела к тяжелым последствиям.

Семья осталась без матери в декабре 2019 года. Через несколько дней Ярослав Ионуш написал заявление в органы соцзащиты с просьбой оформить опеку над сестрой на себя. Но ответ получил только через полгода. Этот период и рассматривала судья, оценивая работу чиновников.

«Все это время у девочки не было законного представителя. Из-за этого Кира не могла оформить пенсию по потере кормильца и не могла обращаться за помощью в медицинские учреждения, так как брат Ярослав не имел права подписывать соответствующие документы», — рассказывает адвокат семейства Ионуш.

Представители органов соцзащиты считают, что действовали законно. Получив заявление Ярослава, они первым делом определили статус ребенка. Так как у брата не было документов, подтверждающих, что отец Киры ограничен в родительских правах или лишен родительских прав, девочку признали не сиротой, а «находящейся в трудной жизненной ситуации». И оставили жить у брата без какой-либо материальной поддержки.

«Почему вы решили, что брат обязан кормить сестру безвозмездно? Почему не разыскивали отца?» — эти вопросы, заданные судьей, так и остались без вразумительного ответа.

Сотрудница соцзащиты заявила в суде, что ее коллега три раза приходила по адресу Ярослава, чтобы составить акт об условиях проживания девочки: 24 декабря, а потом 15 и 27 января. Правда, дверь никто не открыл.

«Вы должны были позвать соседей, полицию и составить акт о невозможности попасть в квартиру», — настаивала судья.

«Квартира (в многоквартирном доме — ред.) находится на отшибе, там нет соседей», — огорошила своим ответом представитель опеки.

«Но проблема была не в ребенке. Проблема была в отце. Почему вы его не искали? В той ситуации как раз опека оставалась законным представителем девочки и должна были выйти в суд с иском об ограничении прав отца», — настаивала судья.

«Как законный представитель мы предложили поместить девочку в социальный центр, а потом разбираться», — попробовала оправдаться женщина из опеки.

При этом личное дело на девочку также не завели. И фактически о ее состоянии органы соцзащиты судили только со слов Ярослава, который периодически заходил в соцзащиту, чтобы узнать ответ на свое заявление.

В итоге Челябинский областной суд постановил «признать незаконным бездействие отдела опеки и попечительства администрации города Магнитогорска, выразившееся в непринятии мер по защите прав и законных интересов Киры Ионуш об ее жизнеустройстве в период с декабря 2019 по июнь 2021 года».

Будет ли кто-то реально наказан, неясно. Определение суда на руки стороны пока не получили.





Девочка хочется остаться с братом, который рядом с раннего детства.

Близкие девочки полагают, что еще в декабре-январе 2019 года органы соцзащиты могли самостоятельно установить факт уклонения биологического отца от воспитания дочери и признать Киру «оставшейся без попечения родителей». Это позволило бы передать ее под опеку родного брата.

Но вместо этого, когда брат в июне 2020 года подал иск против биологического отца, опека встала на сторону папы. Евгению Ионушу, который не имеет постоянного дохода, своего жилья и не раз становился фигурантом уголовных процессов, в том числе за угрозу убийство и злостное уклонение от уплаты алиментов, помогли оформить пособие по потере кормильца и другие «детские» выплаты. Кстати, горе-отец получил от государства более 140 тысяч рублей, но не потратил на девочку ни копейки.

Наконец, 8 июня 2021 года Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска с подачи опеки и при поддержке прокуратуры признал Евгения Ионуша официальным опекуном девочки, которая его почти не знает. Теперь Кире грозит реальная разлука с братом.





Сейчас Кира живет в семье брата и не желает переезжать к постороннему для нее человеку.

Сегодня Кира по-прежнему остается с братом. Ярослав как может оттягивает момент ее передачи биологическому отца. Хотя судебные приставы уже готовы изъять девочку из семьи. Молодого мужчину поддерживают друзья и коллеги, общественность. На следующей неделе в Магнитогорск, чтобы встретиться с семьей Ионуш, едет уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова. Но пока простого выхода из сложившейся ситуации, увы, не видно.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием этой истории.