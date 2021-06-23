Экс-полицейского из Каслинского района осудили за взятку

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону

Суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения по противодействию незаконной миграции ОМВД по Каслинскому району. Он признан виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Установлено, что в 2017 году осужденный получил взятку в размере 80 тысяч рублей от представителей коммерческой организации за отказ от возбуждения уголовного дела по фактам нарушения миграционного законодательства.

«При этом осужденный указал подчиненным привлечь к административной ответственности невиновного», — добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В отношении бывшего полицейского были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в 400 тысяч рублей. Также виновный лишен права занимать должности в госорганах сроком на два года.