В Челябинске задержали главного энергетика управляющей компании после смерти ребенка от удара током

Мужчина признал вину

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении главного энергетика УК «Вертикаль» после смерти 10-летнего мальчика от удара током во дворе дома на Марченко, 32. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, обвиняемый не обеспечил безопасность эксплуатации электроустановок находящихся на территории подконтрольного ему жилого комплекса, что привело к гибели ребенка. Мужчина признал вину в совершении преступления.

«В отношении энергетика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — рассказали в региональном СУ СКР.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, трагедия случилась в воскресенье вечером, 6 июня. 10-летний мальчик гулял с друзьями во дворе жилого комплекса «Театральный». В какой-то момент он схватился за кабель, который лежал на асфальте. Провод был под напряжением. Прибывшая на вызов бригада медиков в течения часа пыталась реанимировать школьника, однако все действия оказались безрезультатными. Мальчик скончался.