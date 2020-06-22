Мальчик, получивший удар током в трансформаторной будке в Каслях, скончался в больнице

Энергетики выдвинули свою версию произошедшего.

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Сегодня, 22 июня, стало известно, что 9-летний мальчик, получивший серьезный удар током в Каслинском районе Челябинской области, скончался утром от полученных травм. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

Напомним, что инцидент произошел 19 июня. Ребенок играл с друзьями в прятки и обнаружил незапертую трансформаторную подстанцию, где и получил серьезный удар током и термические ожоги.

Энергетики «Челябэнерго» подключились к расследованию, которое ведут правоохранительные органы. Специально созданная комиссия установила, что будка оказалась открытой из-за взлома. Накануне неизвестные проникли незаконно на подстанцию для кражи цветных металлов.

«Несчастный случай с ребенком стал прямым следствием опасных и злонамеренных действий взрослых. Налицо факт взлома энергообъекта неустановленными сторонними лицами, возможно, с целью хищения цветных металлов. Энергетики направили заявление в правоохранительные органы», — заявили в «Челябэнерго».

Напомним, что Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело. Также в данный момент устанавливаются лица, причастные к данному происшествию.