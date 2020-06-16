На месте страшной аварии под Юрюзанью восстановили движение

Проезд организован по временной схеме.

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Движение на участке трасс М-5 «Урал» через реку Сильга восстановлено по временной схеме. Об этом «Первому областному» сообщили в Упрдор «Южный Урал».



Напомним, именно там, сегодня, 16 июня, произошла страшная авария с участие грузовика. По предварительной версии, у большегруза отказали тормоза, из-за чего случилось столкновение сразу с несколькими легковушками.

«М-5 „Урал“ км 1648. Проезд по мосту через р. Сильга восстановлен по ранее утвержденной временной схеме. Перерыв движения составил 4 часа 30 минут. Легковые автомобили эвакуированы. Буксировка грузовой машины будет произведена хозяином в течение суток»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, жертвами трагедии стали 9 человек. Двое из них погибли. Отмечается, что состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Момент столкновения грузовика и легковушек попал на видео. На кадрах с места событий видно, как большегруз таранит первый автомобиль, затем по цепочке они врезаются в последующие.