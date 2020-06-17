В страшной аварии под Юрюзанью пострадали не только люди

На ужасающих кадрах южноуральцы заметили животное, которое вылетело из окна одной из легковушек.

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На кадрах с видеорегистратора, который запечатлел момент страшной аварии под Юрюзанью, южноуральцы заметили еще одну страшную деталь. В конце записи из окна одной из легковушек, оказавшихся смятыми между двумя грузовиками, на ремонтируемый участок дороги вылетает черное животное. Из-за качества съемки сложно разобрать собака это или кошка. Четвероногое несколько раз перекатывается по земле, а затем в шоке убегает в сторону леса.

«Сегодня произошла авария на М-5, людей уже развезли, кого в морг, кого в больницу. На последних секундах видно, что из авто выскакивает собака (спаниель?). Кто-то в курсе, где она и жива ли? Как я понимаю, хозяева выжили, но не способны сейчас искать собаку», — пишет Людмила из Челябинска в своем аккаунте на Фэйсбуке.

Пост собрал много комментариев, пользователи предположили, что движения все же были больше характерны для кошки. Зоозащитники обратились к местным, кто может отправиться на поиски бедного животного.

«Если вдруг кто то найдет собаку- пишите придумаем куда определить. У кого есть знакомые рядом? Надо искать собаку. Погибнет», — переживают пользователи.

Напомним, страшная авария произошла 16 июня днем между Юрюзанью и Саткой. Грузовик, у которого отказали тормоза, на всей скорости протаранил колонну автомобилей. В железной мясорубке оказались 4 легковых и еще один грузовой автомобили.

В аварии пострадали 7 человек, еще двое скончались на месте. Погибшими оказалась пожилая супружеская пара из Усть-Катава.