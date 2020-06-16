Количество жертв ДТП под Юрюзанью достигло 9 человек

Стали известны подробности жуткой аварии.

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Стали известны новые подробности аварии с участием грузовика и нескольких автомобилей, которая произошла сегодня, 16 июня, на трассе М-5 возле Юрюзани. Происшествие случилось на ремонтируемом участке через реку Сильга. Изначально в адрес редакции поступила информация о пятерых пострадавших.



«Лобовое столкновение Грузового автомобиля и четырех легковых автомобилей. Предварительно 2 погибших, 3 ранено. Движение перекрыто», — рассказал собеседник «Первого областного».

Более подробно об инциденте сообщили в областном управлении ГИБДД. По данным ведомства, авария случилась из-за отказа тормозной системы у водителя грузовика. Количество же пострадавших по словам полицейских, составляет 9 человек.

«Он совершил столкновение с движущимися попутно 5 автомобилями „Лада Гранта“, ВАЗ-2114, „Ауди-Q7“, „Рено Сандеро“ и грузовым автомобилем „Сино“. В результате ДТП, по предварительным данным 2 человека погибли и 7 получили ранения. В настоящие время устанавливаются все обстоятельства пришествия», — добавили в областном ГИБДД.

Напомним, авария произошла на 1 648 километре дороги, в районе Юрюзани. Первыми об инциденте сообщили очевидцы. Они также опубликовали фотографии с места происшествия, на которых видно, что легковые машины сильно повреждены. Оранжевый грузовик, в свою очередь, въехал в ограждение на трассе.