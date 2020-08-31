Дочь погибшей под колесами «Мерседеса» женщины в Сатке ищет очевидцев

Близкие подозревают, что виновник аварии может избежать наказания.

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Родственники погибшей в аварии женщины из Сатки ищут свидетелей ДТП. Близкие умершей собирают всю информацию, которая поможет им восстановить ход событий вечера 27 августа. Сбор данных на своей странице в Инстаграме объявила дочка умершей женщины Анжела. Сайту «Первый областной» женщина рассказала подробности идущего расследования.

Как отметила дочь, после аварии водитель «Мерседеса», под колёсами которого и погибла 53-летняя женщина, пришёл в полицию с адвокатом. Мужчина, являющийся подозреваемым, утверждает, что ехал со скоростью 60 километров в час, рассказывает Анжела. При этом очевидцы говорят об обратном. Сейчас полицейские изучают видеозаписи с камер наблюдения.

«Сейчас с горем пополам собрали видеоматериалы со всех мест, которые там рядом есть, магазины, группа „Магнезит“ у нас там рядом находятся. Видно, что она встаёт на пешеходку, что он проносится, но не предоставили нам основную камеру, которая есть и которая работает. Основная камера, которая зафиксировала процесс этот. Думаю, там везде подвязки, даже полиция не может его достать. Камера, которую нам предоставили, там в любом случае видно, что она (мама) идёт по пешеходному переходу»,— рассказала «Первому областному» Анжела Таушева.

Также девушка утверждает, что сам водитель считает погибшую в равной степени виновной в ДТП. Однако, по словам Анжелы, из тех видео, которые есть в распоряжении полиции отчётливо видно, что её мама в момент ДТП находится на пешеходном переходе. Более того, «Мерседес» подозреваемого перед аварией обгоняет машину, которая остановилась чтобы пропустить погибшую.

«У нас есть небольшие сюжетики, из камеры видно, что она стоит на пешеходном, ну и конечно свидетели, которые пропускали её на этом пешеходном. Её пропустила машина сверху и снизу, он обогнал машину, которая снизу её пропускала, мама вышла на пешеходку, обошла её, и он её столкнул. Там травмы не совместимые с жизнью, там далеко не 60 км/ч»,— добавил дочь погибшей.

По словам Анжелы, водитель «Мерседеса» сейчас находится на свободе. 23-летнего мужчину не заключили под стражу в СиЗО, уверяет девушка.

«Водитель находится дома, его даже не задержали. Как я поняла, он находится под подпиской о невыезде и всё. Я возмущена до ужаса, это убийца. Тем более, это центральная улица, не автомагистраль. Там стоит знак 40 километров. В полиции разводят руками, взяли у него освидетельствование, что он не в опьянении и не под наркотиками»,— рассказывает дочь погибшей.

Девушка предполагает, что в дело могли пойти связи, которые должны помочь подозреваемому избежать указания. Место, в котором произошло ДТП, является оживлённым участком, а камера, с которой видно момент аварии, ведёт съёмку на 180 градусов и работает всегда. Именно эта камера и перестала работать, что вызывает подозрения у родственников погибшей.

«Самое интересное, что когда это всё случилось, он начал бегать, запрашивать видеокамеры и получилось так, что камеру, которую предоставили, место где мама выходит на пешеходный переход, у камеры затёрто. Именно в это время камера почему-то перестала работать. И как бы в последнюю секунду, когда она уже ногой встаёт на полосу она зафиксировала, а всё остальное уже затёрто»,— рассказала «Первому областному» Анжела.

Напомним, авария, в которой погибла мама жительницы Сатки произошла 27 августа. «Мерседес», за рулём которого был 23-летний мужчина, сбил 53-летнюю женщину на пешеходном переходе. Спасти пострадавшую пытались медики, но она скончалась по дороге в больницу.