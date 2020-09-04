Учащиеся саткинского медтехникума останутся жить в общежитии ЮУрГУ

Решение было принято на совещании в администрации города.

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Студенты саткинского медицинского техникума остаются жить общежития ЮУрГУ на Пролетарской, 24. Ранее сообщалось, что из-за закрытия филиала здание будет отдано в собственность одной из школ. Однако сегодня, 4 сентября, на совещании в городской администрации по данному поводу, было принято решение о начале передачи его в собственность муниципалитета, а далее — в министерство здравоохранения Челябинской области.



«На совещании была достигнута договоренность о том, что студенты техникума смогут жить в общежитии филиала ЮУрГУ. Сейчас они уже заселились и будут располагаться там без всяких препятствий и дальше. Мы приступаем к оформлению всех необходимых документов по передаче здания в собственность муниципального образования»,— сказал глава Саткинского района Александр Глазков.

Напомним, конфликт стал достоянием общественности на этой недели. Родители студентов медтехникума написали жалобу на имя губернатора региона Алексея Текслера. В ней они рассказали, что их детям не дают жить в общежитии, несмотря на заключённые договоры и временную регистрацию. В свою очередь директор филиала ЮУрГУ в Сатке Анатоилий Кравцов отметил, что суть конфликта — в передачи имущества другой организации — общеобразовательной школе. Это касается как учебного корпуса на Пролетарской, 6 так и общежития на Пролетарской, 24. При этом руководитель утверждал, что студентов о расселении предупредили заранее.

Данная история — не первая, связанная с ликвидацией филиала ЮУрГУ в Сатке. Ранее о своей судьбе забеспокоились студенты и преподаватели горно-керамического колледжа, который является подразделением вуза. Тогда «Первому областному» пояснили, что в этом вопросе нужно решение регионального и федерального министерств образования.