Подробности ночного ДТП в Сатке рассказали полицейские

За рулём «Мерседеса» сидел 23-летний мужчина.

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В областном управлении ГИБДД рассказали подробности аварии, котороя произошла в четверг, 27 августа, в центра Сатки. «Мерседес» сбил пешехода. Выяснилось, что за рулём немецкой иномарки был 23-летний мужчина. Пострадавшей в аварии оказалась 53-летняя женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу. Само ДТП произошло в 21:40 напротив ТК «Солнечный».



«Мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем „Мерседес Бенц“, совершил наезд на пешехода, женщину, 1967 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля»,— рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что пострадавшую женщину с места происшествия забрала скорая, однако спасти её жизнь не удалось. Она скончалась в машине во время транспортировки в больницу. Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.