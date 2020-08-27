В центре Сатки сбили пешехода

О произошедшем сообщили очевидцы.

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Читатели сайта «Первый областной» сообщили, что на одной из центральных улиц Сатки сегодня, 27 августа, в вечернее время водитель черного «Мерседеса» сбил пешехода. ДТП произошло напротив торгового комплекса «Солнечный».

«На обочине валялся белый ботинок. Чуть дальше, за пешеходным переходом, на „аварийках“ стояли две машины, сдирали тонировку», — рассказала жительница Сатки Анастасия.

По рассказам очевидцев, сбили женщину. Они же сообщили, что пострадавшая скончалась. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.