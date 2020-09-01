Студенты саткинского медтехникума утверждают, что их насильно выгоняют из общежития

Родители жалуются во все инстанции и уже дошли до прокуратуры.

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Конфликт между представителями филиала ЮУрГУ в и родителями студентов медицинского техникума разгорелся в Сатке. Его причиной стало общежитие, в котором жили будущие медики. Здание находилось в собственности университета.



Свою версию истории первыми рассказали родители студентов. По их словам, за неделю до начала учебного года их детей через соцсети уведомили о расселении общежития. При этом со всеми заключался договор найма и оформлялась регистрация на период обучения в техникуме. За помощью родители через соцсети обратились к губернатору.

«Не объясняя причин через социальные сети, без письменного уведомления, всем зарегистрированным студентам-медикам в категоричной форме велели выселиться из общежития. Среди этих детей есть и несовершеннолетние. Просим вас оказать содействие в том, чтобы наши дети не остались на „улице“, так как в небольшом городе невозможно найти другого жилого помещения для дальнейшего проживания и учебы. В общежитии в настоящий момент проживают более 100 детей студентов-медиков»,— гласит обращение родителей в группе «А. Л. Текслер, помоги!».

Конфликт случился из-за того, что студенты медтехникума Сатки жили в общежитии местного филиала ЮУрГУ, пояснил директор вуза Анатолий Кравцов. Суть вопроса заключается в закрытии представительства университета и передачи имущества другой организации — общеобразовательной школе. Это касается как учебного корпуса на Пролетарской, 6 так и общежития на Пролетарской, 24. При этом, по словам Анатолия Кравцова, проживающие в общежитии были предупреждены о скором расселении заранее.

«Учитывая то, что мы будем здание передавать, мы их в прошлом году предупредили, чтобы они искали места. Студентам объяснили, что мы не сможем их обеспечить местами в общежитии. Они сейчас приезжают, говорят: „Мы никакого жилья не нашли, нам здесь нравится, мы будем продолжать здесь жить“. Мы им говорим: „Нет, ребята, ищите места“. В результате этих разговоров начались демонстрации, что их выгоняют и министров здравоохранения, образования, и Ирину Гехт, уже всех подключили. Естественно, никого мы не выгнали, дети в общежитии, но для чиновников, для директора техникума, для министра здравоохранения было обозначено, что мы когда-то подойдём к тому, что здание надо будет освобождать»,— объяснил ситуацию директор филиала ЮУрГУ в Сатке Анатолий Кравцов.

Анатолий Кравцов утверждает, что студентам о закрытии общежития напоминали ещё несколько раз, однако никаких подвижек с их стороны не было. При этом, несмотря на то, что сейчас студенты проживают в здании, его всё же передадут в собственность школы, а значит площадь придётся освободить. Когда именно наступит этот момент, Анатолий Кравцов не уточнил, но отметил, что о проблеме были предупреждены директор медицинского техникума и министр здравоохранения Челябинской области.

Напомним, это не первый скандал в городе, который связан с ликвидацией филиала ЮУрГУ. Ранее о своей судьбе забеспокоились студенты и преподаватели горно-керамического колледжа, который является подразделением вуза. Тогда Анатолий Кравцов пояснил, что в этом вопросе нужно решение регионального и федерального минобров.