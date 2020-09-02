Водитель погиб, пассажир госпитализирован: «Калина» протаранила кроссовер на трассе под Чебаркулем

ДТП произошло днем 1 сентября.

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Легковушка и кроссовер столкнулись на 16 км автодороги Чебаркуль — Верхние Караси. В результате аварии погиб 34-летний водитель первого авто, его пассажир серьезно пострадал. ДТП произошло во вторник, 1 сентября, в 14:45.

«Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем „Лада Калина“, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля „Ниссан“, который поворачивал налево, под управлением водителя 1956 года рождения, совершил с ним столкновение», — прокомментировали в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Водитель отечественного авто получил травмы, несовместимые с жизнью. Его пассажира с места аварии госпитализировали.