Бывший замминистра строительства Челябинской области останется в СИЗО до 1 сентября

Суд не удовлетворил апелляцию адвоката Татьяны Антоновой.

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Подозреваемая в получении взятки экс-заместитель министра строительства региона Татьяна Антонова будет заключена под стражей до 1 сентября. К такому выводу пришёл областной суд в ходе рассмотрения апелляции. Инстанция оставила без изменения постановление Тракторозаводского суда от 29 мая.



Первое решение пытался обжаловать адвокат обвиняемой. Он просил избрать в отношении Татьяны Антоновой не связанную с изоляцией меру пресечения. Как сообщили в пресс-службе областного суда, в качестве вариантов предлагались домашний арест или залог в миллион рублей. Однако инстанция встала на сторону следователя.

«Данным постановлением районный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября 2020 года», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, Татьяна Антонова обвиняется по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки» УК РФ. По данным следственного комитета, в 2016-2017 годах она получила взятку в сумме 2,2 миллиона рублей от заместителя гендиректора коммерческой организации за помощь в обеспечении оплаты по муниципальным контрактам.