Экс-замминистра строительства Челябинской области останется в СИЗО

Областной суд не удовлетворил апелляцию адвоката женщины.

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Экс-заместителю министра строительства Челябинской области Татьяне Антоновой вновь продлили меру пресечения. Апелляционная жалоба адвоката обвиняемой оставлена без изменения. Об этом сегодня, 21 сентября, сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе областного суда Челябинской области.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемой Татьяны Антоновой, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 30 августа 2020 года. Данным судебным актом обвиняемой продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 декабря 2020 года»,— сообщили в суде.

Отметим, защита экс-замминистра попросила отменить наказание в виде заключения под стражу и назначить более мягкое — домашний арест. Либо свободу под залог в размере одного миллиона рублей. Однако суд остался непреклонен.

Напомним, Татьяна Антонова обвиняется сразу по двум статьям: «превышение должностных полномочий» и «получение взятки». Как ранее сообщали в Следственном комитете, в период с 2016 по 2017 год она, будучи заместителем регионального министра строительства, получила взятку в размере 2,2 миллиона рублей от одной из коммерческих организаций за помощь в обеспечении оплаты по муниципальным контрактам.