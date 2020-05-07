Во взятке в 2 миллиона обвиняют замминистра из Челябинской области

По версии следствия, деньги чиновница получила за «содействие» в оплате госконтрактов.

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В Челябинской области заместителю министра строительства и архитектуры предъявили обвинение за получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия деньги от коммерсантов чиновница брала в течение двух лет, а взамен помогала получить оплату по муниципальным контрактам.

«По данным следствия, обвиняемая в 2016-2017 годах получила взятку в сумме 2,2 млн. рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам», — сообщает следственное управление СК России по Челябинской области.

Раскрыли преступление сотрудники ФСБ, которые в настоящее время осуществляют оперативное сопровождение дела. Суд заключил обвиняемую под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, информация о том, что Татьяна Антонова была задержана и доставлена в Следственный комитет появилась 3 апреля. На тот момент причины не оглашались.

