Замминистру строительства предъявлено обвинение о превышении должностных полномочий

Ущерб бюджету составил 65 миллионов рублей.

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Следственный комитет России по Челябинской области предъявил обвинение замминистра строительства региона. Должностное лицо подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве спортивного объекта. Речь идёт о стройке регионального центра шорт-трека при «Уральской молнии», сообщил «Первому областному» представитель СК.



«По предварительным данным, в период 2018-2019 годов должностные лица Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ «Челябоблинвестстрой», выходя за пределы должностных полномочий, совершили действия по оплате невыполненных работ и фактически непоставленного оборудования на объекте «Физкультурно-оздоровителеный комплекс Регионального центра по шорт-треку Ледового Дворца „Уральская Молния“, что повлекло причинение ущерба бюджету в сумме 65 миллионов. рублей», — рассказали 1obl.ru в СУ СКР региона.

В итоге заместителю министра строительства и инфраструктуры предъявлено обвинение по части 1 статьи «Превышение должностных полномочий» УК РФ. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По ходатайству следователя судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее следственный комитет завёл уголовное дело о хищениях при строительстве центра шорт-трека. По данным ведомства, ущерб региональному бюджету составил 58 миллионов рублей. Также о ходе строительства центра ранее высказывался губернатор Алексей Текслер. Глава региона раскритиковал чиновников за медленную работу по данному объекту. Открытие площадки планировалось ещё декабре 2019 года, но объект до сих пор не готов.