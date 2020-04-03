В Челябинской области задержан заместитель министра строительства региона

Татьяна Антонова была доставлена в следственный комитет.

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В Челябинской области сегодня, 3 апреля, задержали заместитель министра строительства и инфраструктуры Татьяну Антонову. Правительство региона подтвердило данную информацию.

«Губернатор в курсе ситуации, был заранее проинформирован и распорядился оказывать необходимое содействие для обеспечения максимально объективного расследования. Компетентные органы продолжат соответствующую работу по данному случаю. Алексей Текслер неоднократно подчеркивал отношение нетерпимости к проявлениям коррупции», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Официальная причина задержания пока не оглашается. Как отмечают представители власти, сотрудничество с правоохранительными органами по противодействию случаям проявления коррупции будет продолжено.