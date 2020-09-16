В Челябинске обнаружен мёртвым националист Максим Марцинкевич

Тело Тесака нашли в одиночной камере СИЗО №3.

Послушать 00:00

Известный блогер и правовой деятель Максим Марцинкевич, известный по прозвищу «Тесак», был обнаружен мёртвым. Инцидент произошёл в Челябинской области сегодня, 16 сентября, в одной из камер ГУФСИН № 2. Его нашли в одиночной камере.



«На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники, которые провели комплекс реабилитационных мероприятий, но положительного результата они не дали. В СИЗО № 3 выехали представители ГУФСИН области, по факту проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Следственные органы также проводят доследственную проверку. Мужчина был осужден по статье 162 часть 2 и статье 213, а также по статье 69 часть 3. В камере СИЗО мужчина находился один», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Отметим, что по данным телеграм-канала «Mash» Максим Марцинкевич оставил предсмертную записку. В ней Тесак заявил, что не хочет доставлять проблем челябинскому СИЗО и просил передать своей гражданской супруге, которая живёт в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами «Простите меня». По факту гибели националиста доследственную проверку проводит следственный комитет.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— рассказали «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

Максим Марцинкевич — российский националист, известный своей политической и блогерской деятельностью. Тесак был лидером движения «Реструкт» и трижды отбывал срок за экстремизм в 2007, 2009 и 2014 годах. В 2018 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В 2017 Тесака также признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве. В октябре 2019 Максиму Марцинкевичу пересмотрели приговор, а также изменили вид исправительного учреждения на колонию общего режима.