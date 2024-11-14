Выставку «Призма 15/90» посетили свыше 4 тысяч человек

Но горожане еще смогут увидеть фотографии

В Челябинске завершилась работа выставки «Призма 15/90» от сетевого издания 1obl.ru. За два месяца, пока экспозиция была открыта в мультимедийном парке «Россия — моя история», ее посетили 4300 человек.

Также свыше 200 человек стали слушателями мастер-классов и лекций от фотографов, на которых рассказали секреты портретных и пейзажных съемок, мобильной фотографии, фризлайт-техники и пути становления в профессии.

На этом «Призма» не закроется. Снимки получат новую жизнь: основной фотофонд будет передан в госархив Челябинской области. Также мы продолжим проводить мастер-классы по фотографии, но уже не в парке «Россия — моя история», а в медиацентрах при школах области.

Напомним, вчера был завершающий день работы фотовыставки. На закрытие из разных уголков области приехали герои снимков, чтобы посмотреть на себя и удивить сотрудников медиахолдинга «Первый областной» подготовленными сюрпризами.