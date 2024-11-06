Что связывает Пабло Пикассо и челябинского фотографа, узнали посетители выставки «Призма 15/90»

Гости мультимедийной экспозиции изучили рисунок светом

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Что такое фризлайт и как его применять для фотосъемок, юнкорам рассказал фотокорреспондент ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк. На выставке «Призма 15/90» он напомнил, что технику светописи применял еще Пабло Пикассо.

Выставка от медиахолдинга «Первый областной» продолжает работу и раскрывает новые секреты профессии фотографа сетевого издания 1obl.ru. На этот раз больше о фотографии узнали юные корреспонденты из Еткульского района и их руководители. Гостям традиционно провели экскурсию, а затем мастер-класс. Фотокорреспондент издания Дмитрий Сопильняк рассказал о технике светописи, известной также как фризлайт, которая становится популярной в последнее время.

Работая в этом стиле, фотограф использует источники света в качестве рисования, создавая интересные композиции. Такой стиль часто применяют в рекламных снимках, для презентаций, выставок. Да и просто чтобы сделать яркий и оригинальный фотоснимок. Также Дмитрий рассказал, как подготовиться к работе над такими фотографиями, как сделать технически грамотный фризлайт-снимок.

Юнкоры издания «Фишка» Марина, Дарья, Софья и Варвара попробовали в технике светописи создать название выставки, которую посетили. Девочки остались довольны результатом. Они признались, что никогда до этого не рисовали светом.

«У нас уже появились идеи для новогодних фотографий», — поделились впечатлениями юнкоры.

Выставка «Призма 15/90» действует в мультимедийном парке «Россия — моя история» до середины ноября. В экспозиции собраны не только самые яркие снимки от фотографов сетевого издания 1obl.ru и медиахолдинга «Первый областной», но и тесты, квесты на знание особенностей создания медиапродукта. Школьники могут проверить свое знание русского языка в небольшом тесте от корректоров издания и написать новость, которую опубликуют на сайте.

Выставка «Призма 15/90» работает:

• в мультимедийном парке «Россия — моя история»

• каждый день

• до 20:00

• бесплатно

• для всех желающих

• ул. Труда, 183, корп. 1.

Возрастное ограничение 0+.