Фотограф 1obl.ru рассказал о становлении в профессии

Первый фотоаппарат у Олега Каргаполова появился в девять лет

В этом году Олег Каргаполов празднует юбилей работы фотографом — 35 лет. Первый фотоаппарат у него появился в девять лет — это был подарок дедушки. С каждым новым снимком он убеждался, что идет в верном направлении. И однажды принял решение полностью связать свою жизнь с фотографией.



«Мой первый фотоаппарат умещался на ладони. Кассеты хватало на целых 20 кадров. С тех пор я уже не выпускал его из рук», — сказал Олег.

Будучи учеником, он обеспечивал снимками школьную редколлегию. Став старше, увлекся туризмом и альпинизмом, но и там делал фотографии.

«Когда пришел после службы на гражданку, увидел первые выставки народной фотостудии „Каменный пояс“. Придя на пару заседаний, пообщавшись с теперь уже коллегами, влюбился окончательно в фотографию, понял, что мое, и пошел дальше совершенствоваться», — отметил Олег.

Ранее он провел мастер-класс по уличной фотографии для учащихся челябинской школы № 121. Восьмиклассники узнали, как делать уличные снимки. Некоторые ребята признались, что после лекции загорелись желанием взять в руки камеру и попробовать свои силы в фотографии.

Выставка «Призма 15/90» принимает гостей в мультимедийном парке «Россия — моя история» ежедневно с 10:00 до 20:00. Она будет работать до 13 ноября. Вход свободный.

Расписание лекций фотографов ИА «Первое областное» смотрите здесь.

0+