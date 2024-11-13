В Челябинске завершила работу выставка «Призма 15/90»

Это не конец, это только начало

В челябинском мультимедийном парке «Россия — моя история» подошла к концу выставка фотографов сетевого издания 1obl. ru. За два месяца ее посетило свыше 5 тысяч южноуральцев, которые увидели снимки с разных событий, попробовали себя в роли журналистов, корректоров и smm-специалистов. Чем удивило закрытие — в фоторепортаже.

Последними посетителями выставки стали сами герои публикаций. Они съехались в мультимедийный парк со всего региона, чтобы найти себя на интерактивных панелях, пройти тесты на работников редакции СМИ, дать пять талисману телеканала ОТВ и попозировать в фотозоне в виде большого объектива камеры. Вместе с героями выставку успели оценить директор мультимедийного парка Дарья Потемкина и первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

«Это шикарная выставка, которая показывает, насколько уникален может быть кадр, насколько он точно передает эмоции, события, какой-то конкретный момент жизни нашей области, жизни каждого человека. Таких выставок в области должно быть больше», — поделилась Ирина Анфалова-Шишкина.

Из Магнитогорска на выставку приехала Людмила Сенина. Ее спутники, внуки Иван и Айрат, не только путешествуют вместе с бабушкой — они собирают гуманитарную помощь и отправляют «за ленточку». Людмила является серебряным волонтером, она отправляет бойцам все самое необходимое — от чая до подушек. Говорит, начала их шить, когда кто-то из ребят рассказал, что спят на рюкзаках. Ее супруг тоже на СВО, сейчас приехал в короткий отпуск.

«Мы посылаем ребятам из нашего города и поддерживаем личный контакт с ними. Они приходят в отпуск, благодарят нас, торты приносят. Кто-то вино приносит, а я его подписываю словами „Выпьем после Победы“. Соберем всех ребят и отпразднуем», — поделилась Людмила.

Посетили выставку и ветераны, и сильные духом люди, которые не опустили руки после трагедий. Многие еще и сюрпризы подготовили: так, Наталья Созданова устроила шоу фланкировки, а тройняшки Анжелика, Вероника и Виктория Моисеевы показали гимнастический номер. К слову, девочки тоже были героинями нашего материала, правда, целых 11 лет назад. На снимке новорожденные малышки по-разному оценивают свой первый день: задумчиво, радостно или слишком серьезно. Сегодня девочки вместе с мамой вспомнили об этом снимке и пообщались с его автором, Андреем Ткаченко. Откроем секрет, этот снимок стал фаворитом у многих посетителей выставки, в том числе у генерального директора медиахолдинга «Первый областной» Анны Вороновой.

«Я очень рада приветствовать всех на нашем мероприятии. Для нас выставка стала очень большим достижением, за два месяца работы ее посетило почти пять тысяч человек: школьники, студенты, фотографы. Для нас это не предел, поэтому ставим новые цели. А лично меня больше всего зацепил снимок „Три характера“», — поделилась Анна Воронова.

К слову, это действительно не предел. Все фотографии будут переданы в фонд областного архива, где получат новую жизнь. А впереди у издания еще много новых проектов.

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