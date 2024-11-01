«Кто снимает город — снимает историю»: гостям выставки «Призма 15/90» рассказали о пейзаже

Главное в фотографии — поймать ракурс и свет

Выставка «Призма 15/90» в Челябинске продолжает в ежедневном формате принимать гостей. Сегодня посмотреть снимки, посвященные Челябинской области, приехали школьники и их родители из села Кременкуль. Им выпала редкая возможность — посетить мастер-класс фотографа медиахолдинга «Первый областной» Андрея Ткаченко и его отца Евгения Ивановича, который является одним из основателей Челябинского фотоклуба.

Темой мастер-класса стал городской пейзаж. К этому жанру можно отнести съемку парков, людей, заводов, светофоров, исторических зданий, дорог.

«Чтобы снять городской пейзаж, далеко ходить не надо: берете камеру, телефон — и открывается пространство для работы. Если удастся совместить пейзаж с людьми, это высший пилотаж», — отметил Андрей Ткаченко.





Фотограф, показывая снимки, рассказал, с каких точек они были сделаны и как он достиг того или иного эффекта. Особое внимание спикеры уделили режимному свету — это короткий промежуток времени, в который пейзажи за счет освещения смотрятся интереснее.

«Ищите необычные точки, свет. Увидели что-то — не поленитесь, остановитесь и сделайте фото», — дали напутствие фотографы.

После лекции фотографы разобрали кадры, сделанные посетителями. Спикеры похвалили снимки, добавив, что сейчас можно делать интересные фото и на телефон.

«Те, кто снимает город, снимают историю. Спустя годы ничего лучше не расскажет историю, чем фото», — подытожил встречу Евгений Иванович.

Родителям было важно показать детям такое направление, как фотография, рассказала гостья выставки Алена Галимова.

«Дети сейчас все делают с помощью телефона. В том числе фотографируют себя, мероприятия. Хотелось, чтобы они узнали, с какого ракурса снимать, что сегодня наиболее актуально, а также посмотреть фотографии и посетить мастер-класс», — отметила мама одного из школьников.





Ранее фотовыставку посетили члены координационного совета при губернаторе региона по вопросам экологии во главе с Рашидом Исмаиловым. Гостей поразила проникновенность и масштабность снимков.

Выставка «Призма 15/90» собрала в себе самые яркие, трогательные, сильные снимки о Южном Урале. Экспозиция действует в мультимедийном парке «Россия — моя история» до середины ноября. В экспозиции собраны не только самые яркие снимки от фотографов сетевого издания 1obl.ru и медиахолдинга «Первый областной», но и тесты, квесты на знание особенностей создания медиапродукта. Школьники могут проверить свое знание русского языка в небольшом тесте от корректоров издания и написать новость, которую опубликуют на сайте.

Выставка «Призма 15/90» работает:

• в мультимедийном парке «Россия — моя история»

• каждый день

• до 20:00

• бесплатно

• для всех желающих

• ул. Труда, 183, корп. 1.

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