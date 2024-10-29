Фотограф 1obl.ru рассказала о съемках тренировок СОБРа и ОМОНа

На выставке «Призма 15/90» побывали воспитанники Центра помощи детям из Чебаркуля

Фотограф ИА «Первое областное» Марина Власова рассказала гостям выставки «Призма 15/90» о секретах создания качественных снимков. Слушателями стали воспитанники Центра помощи детям из Чебаркуля.

Марина показала ребятам снимки военнослужащих в Чебаркульском гарнизоне, а также тренировки сотрудников спецотрядов — ОМОН, ФСБ, СОБР. Фотограф отметила, что из-за балаклавы достаточно сложно передать их эмоции.

«Эмоции можно ухватить в глазах — взгляд о многом говорит. А также можно сделать акцент на деталях», — сказала девушка.

Она призналась, что всегда волнительно снимать в условиях, приближенных к реальным, особенно когда в нескольких сантиметрах от фотографа падают гильзы.

Ребята перед выставкой посетили музей памяти воинов-интернационалистов. Поэтому мастер-класс стал неким продолжением военной тематики.

«Посмотрели на снимки, кого-то узнали. К тому же недавно были на танковом фестивале в Чебаркуле. У детей, проживающих в нашем центре, есть папы, которые находятся на СВО. Мы с детьми ходим плести сети, сейчас мы оплетаем плащ-палатки», — поделилась впечатлениями после выставки социальный педагог Центра помощи детям в Чебаркуле Наталья Хохлова.

Выставка «Призма 15/90» действует в мультимедийном парке «Россия — моя история» до середины ноября. В экспозиции собраны не только самые яркие снимки от фотографов сетевого издания 1obl.ru и медиахолдинга «Первый областной», но и тесты, квесты на знание особенностей создания медиапродукта. Школьники могут проверить свое знание русского языка в небольшом тесте от корректоров издания и написать новость, которую опубликуют на сайте.

Выставка «Призма 15/90» работает:

• в мультимедийном парке «Россия — моя история»

• каждый день

• до 20:00

• бесплатно

• для всех желающих

• ул. Труда, 183, корп. 1.



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