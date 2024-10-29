Фотограф ИА «Первое областное» Марина Власова рассказала гостям выставки «Призма 15/90» о секретах создания качественных снимков. Слушателями стали воспитанники Центра помощи детям из Чебаркуля.
Марина показала ребятам снимки военнослужащих в Чебаркульском гарнизоне, а также тренировки сотрудников спецотрядов — ОМОН, ФСБ, СОБР. Фотограф отметила, что из-за балаклавы достаточно сложно передать их эмоции.
«Эмоции можно ухватить в глазах — взгляд о многом говорит. А также можно сделать акцент на деталях», — сказала девушка.
Она призналась, что всегда волнительно снимать в условиях, приближенных к реальным, особенно когда в нескольких сантиметрах от фотографа падают гильзы.
Ребята перед выставкой посетили музей памяти воинов-интернационалистов. Поэтому мастер-класс стал неким продолжением военной тематики.
«Посмотрели на снимки, кого-то узнали. К тому же недавно были на танковом фестивале в Чебаркуле. У детей, проживающих в нашем центре, есть папы, которые находятся на СВО. Мы с детьми ходим плести сети, сейчас мы оплетаем плащ-палатки», — поделилась впечатлениями после выставки социальный педагог Центра помощи детям в Чебаркуле Наталья Хохлова.
Выставка «Призма 15/90» действует в мультимедийном парке «Россия — моя история» до середины ноября. В экспозиции собраны не только самые яркие снимки от фотографов сетевого издания 1obl.ru и медиахолдинга «Первый областной», но и тесты, квесты на знание особенностей создания медиапродукта. Школьники могут проверить свое знание русского языка в небольшом тесте от корректоров издания и написать новость, которую опубликуют на сайте.
Выставка «Призма 15/90» работает:
• в мультимедийном парке «Россия — моя история»
• каждый день
• до 20:00
• бесплатно
• для всех желающих
• ул. Труда, 183, корп. 1.
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