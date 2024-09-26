На выставке «Призма 15/90» история спасения пенсионерки котом вызвала у зрителей слезы

В экспозиции собраны самые яркие и трогательные случаи из жизни южноуральцев

В Челябинске фотовыставка «Призма 15/90» собрала истории из жизни региона, которые пересказывают и пересылают друг другу в соцсетях. Детей особенно растрогал материал про кота Алексея, который спас свою хозяйку от гибели на пожаре.



На вручении благодарственных писем губернатора Челябинской области сотрудникам медиахолдинга «Первый областной» присутствовали родные и близкие фотографов, редакторов и корреспондентов. Самому маленькому недавно исполнилось четыре месяца. Взрослые не могли удержаться от умиления. Ребенок, в свою очередь, с интересом изучал происходящее вокруг.





Зрителей познакомили с самыми читаемыми и яркими материалами. Старшеклассницу Анель Мусабаеву зацепила история про кота, который разбудил свою хозяйку и тем самым спас ее от пожара.





Эта история случилась в 2020 году в Челябинске. Однажды ночью в квартире произошло короткое замыкание. Пенсионерка Дина Николаевна в этот момент крепко спала, к тому же она успела надышаться угарным газом. Тревогу поднял ее кот Алексей, который сначала просто кричал. Не увидев реакции хозяйки, он ее сильно укусил. Только тогда женщина с трудом проснулась и успела вызвать пожарных.

«Мы с сестрой расчувствовались. Нам еще понравился фильм про фотографов и тач-панели, которыми можно управлять», — сказала девушка.

Она призналась, что ей приятно видеть снимки своей мамы — главного редактора ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаевой — на большом экране.





Ученик третьего класса Паша Голлай обратил внимание на снимки природы. Особенно ему понравилась работа фотографа, который подловил обедающую утку. Ребенок уже рассказал о выставке одноклассникам.







Выставка «Призма 15/90» знакомит посетителя не только с интересными историями, но и с героями, которые решились на изменения в своей жизни и не пожалели об этом.

Выставка «Призма 15/90» принимает гостей в мультимедийном парке «Россия — моя история» ежедневно с 10:00 до 20:00. Она будет работать до 13 ноября. Вход свободный.

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