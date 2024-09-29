На выставке «Призма 15/90» показали изнанку работы фотографов и корреспондентов

Читатели узнали и о профессиях, и о жизни сотрудников ИА «Первое областное»

Корреспонденты рассказывают о работе сотрудников разных профессий, ищут интересные моменты, необычные ситуации. В то же время мало кто знает, как же изнутри устроена профессия журналиста и фотографа. Об этом можно узнать на фотовыставке «Призма 15/90», которая посвящена 15-летию ИА «Первое областное» и 90-летию Челябинской области.



«Мне нравится, что сейчас начинают рассказывать о таких профессиях. Мы смотрим телевизор, но не знаем, какую работу проделали сотрудники медиа. А здесь вся изнанка нам показана», — рассказала студентка первого курса Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ Аяна Уруспаева.

Напомним, на этой неделе на выставке «Призма 15/90» прошло вручение благодарственных писем губернатора Челябинской области сотрудникам медиахолдинга «Первый областной». На встрече присутствовали их родные и близкие. Они поделились впечатлениями о снимках.

Фотовыставка работает в парке «Россия — моя история» с 10:00 до 20:00 ежедневно. Она будет принимать гостей до 13 ноября. Вход свободный.

Кроме того, фотографы ИА «Первое областное» запланировали лекции и мастер-классы. Расписание можно посмотреть здесь. Записаться на МК можно по номеру телефона: +7 (351) 217-70-77.

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