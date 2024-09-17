Публикуем расписание лекций челябинских фотографов на выставке «Призма 15/90»

Сотрудники ИА «Первое областное» расскажут о секретах создания качественных и интересных снимков

В среду, 18 сентября, в челябинском мультимедийном парке «Россия — моя история» стартуют лекции об искусстве фотографии. Они пройдут в рамках выставки «Призма 15/90», посвященной 15‑летию ИА «Первое областное» и 90‑летию Челябинской области. Мы публикуем расписание всех лекций и мастер-классов от наших фотографов.

18 сентября Олег Каргаполов расскажет о том, как делать стрит-фото. 23 сентября пройдет творческая встреча Дмитрия Сопильняка о съемке в Луганске и Мариуполе. 27‑го числа Виталий Визаулин раскроет секреты событийного фоторепортажа и спортивной съемки. 30 сентября посетители узнают от Людмилы Ковалевой об истории фотографии.

В октябре фотографы ИА «Первое областное» проведут восемь лекций. 3 октября Марина Власова поделится секретами портретной фотосъемки на смартфон. 8‑го числа пройдет лекция Олега Каргаполова о съемке в естественном освещении, а также о портретах.

11 октября Марина Власова расскажет о модных трендах в фотографии, 14‑го числа посетители узнают, как снимать людей в движении и танцах. Лекцию проведет Дмитрий Сопильняк.

Об аналоговой фотографии Людмила Ковалева расскажет 18 октября. Как применять искусственный интеллект и спецэффекты в фотосъемке, посетители узнают от Олега Каргаполова 21 октября.

В октябре у посетителей будет возможность попасть на повтор лекции Виталия Визаулина о событийном репортаже и спортивной съемке. Она пройдет 24‑го числа. А 29 октября Марина Власова расскажет о том, как делать военный фоторепортаж.

1 ноября Андрей Ткаченко поделится секретами создания городского пейзажа. 5‑го числа Дмитрий Сопильняк расскажет о фризлайте и светографике.

Олег Каргаполов повторит лекцию про стрит-фото 8 ноября, а Андрей Ткаченко про городской пейзаж — 11 ноября.

Напомним, 13 сентября в Челябинске прошла презентация фотовыставки «Призма 15/90» о Челябинской области и ее жителях. Одним из первых ее оценил губернатор Алексей Текслер. Он осмотрел экспозицию и отметил, что выставка имеет неразрывную связь с родным регионом.

Записаться на мастер-классы можно по номеру телефона: +7 (351) 217-70-77.

Выставка «Призма 15/90» работает:



в мультимедийном парке «Россия — моя история»

каждый день

до 20:00

бесплатно

для всех желающих

ул. Труда, 183, корп. 1

0+