Южноуральцы смогут увидеть себя на фотовыставке в Челябинске

Мы познакомим вас с героями, которые решились на изменения в своей жизни и не пожалели об этом

Каждый челябинец хотя бы раз в жизни был в художественной галерее и изучал большие холсты с работами художников, а рядом читал описание к картинам. Помните это ощущение волшебства? На выставке «Призма 15/90» мы создадим коридор с фотографиями впечатляющего формата. У зрителя возникнет ощущение полного погружения в историю героя.



Чуть-чуть приоткроем завесу тайны. Одним из таких героев, чьи снимки появятся на выставке, станет командир отделения челябинской пожарной части № 101 и видеоблогер Дмитрий Смекалов. Это сейчас он снимает видеоролики и популяризирует опасную, но жизненно важную работу. А раньше он профессионально занимался хоккеем. Почему он не остался в спорте и что привело его в МЧС? Об этом вы узнаете на выставке «Призма 15/90», открытие которой пройдет 13 сентября в историческом парке «Россия — моя история».