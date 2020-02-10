Кот спас хозяйку от гибели во время пожара в Челябинске

Пушистый спасатель живет у челябинской пенсионерки.

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Пенсионерка Дина Николаевна крепко спала ночью, а в этот момент квартиру уже заволакивало дымом. Ее верный друг кот Алексей, почуяв неладное, отчаянно пытался разбудить хозяйку. Старушка слышали дикие крики Лешки и чувствовала сквозь сон, как кот бьет ее мягкими лапами по щекам, однако проникнувший угарный газ в организм пенсионерки предательски не давал ей встать.

И тогда находчивый Алексей пошел на крайние меры. Кот со всей своей охотничьей прытью укусил бабушку в шею и заорал, что было сил. От резкой боли Дине Николаевне удалось открыть глаза.

Надышавшись продуктами горения, хозяйка с трудом могла передвигаться по квартире, когда пенсионерка увидела, что на кухне горят плита и холодильник, она поспешила к соседям, чтобы вызвать МЧС.

Через 5 минут огнеборцы прибыли тушить разыгравшееся в результате короткого замыкания пламя.

«Лешкина шуба насквозь была пропитана сажей, а мыться он наотрез отказался, пришлось обращаться к грумеру, чтобы срезали грязную шерсть и искупали», — рассказала корреспонденту сайта Telefakt. ru внучка спасенной бабушки Евгения.

Семья отважного кота поведала, что Алексей появился в их жизни 15 лет назад, сначала жил у бабушки с дедушкой, а потом у внучки Жени, поскольку старикам сложно было выхаживать маленького котенка. Два года назад кот снова вернулся к бабуле, чтобы скрасить ее дни после смерти любимого мужа.

«Бабушка у нас уже стала плохо слышать, иногда не сразу можем ей дозвониться, тогда кот подает сигналы, что надо ответить на телефон или открыть дверь», — продолжает Евгения.

За героический поступок кот Алексей был награжден похвалой и вкусным угощением.

Этот случай в очередной раз говорит о невероятном чутье, сообразительности, уме, верности и любви, свойственных братьям нашим меньшим. Пушистый друг в доме не только лекарство от тоски и многих других болезней, но и спаситель жизни в экстренной ситуации.