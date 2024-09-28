Стать корреспондентом можно на выставке «Призма 15/90»

В этом поможет специальная программа

В Челябинске на фотовыставке «Призма 15/90» каждый посетитель может попробовать себя в роли корреспондента, создать собственный текст и увидеть его публикацию.



Для этого нужно воспользоваться тач-панелью, которая расположена в большом зале фотовыставки. Там можно выбрать профессию. Помимо корреспондента, можно примерить роль SMM-специалиста и корректора.

При выборе кнопки «Корреспондент» посетителю предстоит внимательно прочитать текст и придумать к нему заголовок. Откроем секрет: желательно, чтобы он был коротким и цепляющим. После этого следуйте инструкции на тач-панели и наблюдайте, как ваш вариант появляется «на сайте».

Отметим, свои умения уже проверили восьмиклассники школы № 121. Для них фотограф Олег Каргаполов провел мастер-класс по стрит-фото.

Фотовыставка работает в парке «Россия — моя история» с 10:00 до 20:00 ежедневно. Она будет принимать гостей до 13 ноября. Вход свободный.

Кроме того, фотографы ИА «Первое областное» запланировали лекции и мастер-классы. Расписание можно посмотреть здесь. Записаться на МК можно по номеру телефона: +7 (351) 217-70-77.

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