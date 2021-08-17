В Сосновском районе построят пять новых школ и семь детских садов

Губернатор Алексей Текслер завершил поездку в «челябинскую Рублевку»

Губернатор Алексей Текслер завершил сегодняшнюю поездку в Сосновский район совещанием с главой муниципалитета Евгением Вагановым, передает корреспондент Первого областного информагентства. Глава доложил о своих планах на ближайшие три года, в первую очередь — по развитию социальной инфраструктуры.



«Район расположен вокруг Челябинска, идет бурное строительство. Поэтому главная проблема здесь — социальная инфраструктура, дороги, водоотведение и канализование. С этими вопросами жители обращаются чаще всего», — начал губернатор, обращаясь к главе района.

Евгений Ваганов доложил, что в районе к концу года будут готовы проекты восьми гидротехнических сооружений по водоотведению, еще один проект перенесется на первый квартал 2022 года. Так, все стоки поселка Саргазы после реализации проекта будут отведены в Полетаевскую очистную систему.

Также Текслер и Ваганов подтвердили на совещании ранее принятое решение: в ближайшие три года в Сосновском районе будут построены пять новых школ и семь детских садов.

«Школы в Белом Хуторе и Вишневой Горке не только закроют местные очереди, но и отчасти решат проблемы дорожных пробок. С наступлением учебного года родители возят детей в Челябинск, что создает дополнительный трафик. Садики будем строить в новых микрорайонах. Кроме всего прочего люди еще и начнут у нас прописываться. А то реальный прирост населения в районе — по пять тысяч человек в год, а по данным участковых у нас по-прежнему 200 тысяч живет», — рассказал Евгений Ваганов.

Кроме строительства новых школ, идет ремонт в старых. Сегодня Алексей Текслер уже осмотрел ремонтируемую школу в Долгодеревенском. Кроме нее к 24 августа будут закончены работы еще и в Краснопольской школе.

Подводя итоги, губернатор также рассказал журналистам о планах по развитию спортивной инфраструктуры.

«Кременкульское сельское поселение мы закрываем новым объектом по пятиборью. Видим активное развитие в Долгодеревенском: я просто год пинал этот проект спортивно-оздоровительного комплекса, и вот наконец он реализуется в этом году. Рядом договорились построить ФОК, потому что плоскостные объекты — хорошо, но ФОК для игровых видов спорта необходим, в Долгодеревенском его никогда не было. Но этим наши планы не ограничиваются. По секрету вам скажу, что переговорил с „Макфой“, чтобы холдинг включился в строительство спортивного объекта в Рощино», — рассказал Алексей Текслер.

Отдельным вопросом совещания стали инвестпрограммы, реализуемые в районе. По словам губернатора, в аграрном, на первый взгляд, муниципалитете активно развиваются и производство, и животноводство, и перерабатывающая промышленность, и есть информация о серьезных перспективах на новые и новые инвестиции. Текслер посоветовал Евгению Ваганову оказывать бизнесу всемерное содействие, особенно в решении вопросов с землей и инженерными коммуникациями.

Напомним, 17 августа губернатор Текслер провел в поездке по Сосновскому району. Глава региона осмотрел новый газопровод в селе Красное Поле и одну из «вылетных дорог» из Челябинска (Шагол — Красное Поле — объезд Челябинска). Это частные случаи большой проблемы Сосновского района: из-за активного строительства здесь исчерпаны резервы системы газоснабжения, сейчас правительство региона и муниципалитет совместно с «Газпром-газораспределение» решают вопрос о «расшивке» этого гордиева узла и увеличении мощности загородных ГРС. То же касается и дорог: очень многие жители района живут в Челябинске (недаром район называют «челябинской Рублевкой»), отчего автомобильный трафик на дорогах местного значения очень велик.

Кроме того, Текслер ознакомился с инвестиционными проектами двух крупных предприятий муниципалитета — племзавода «Россия» и агрохолдинга «Макфа».