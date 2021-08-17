Спорткомплекс в Долгодеревенском готов наполовину

Алексей Текслер побывал на строительстве долгожданного стадиона

Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Сосновский район заехал и в Долгодеревенское. В первую очередь губернатор отправился на строительство спортивно-оздоровительного комплекса.

Беседуя с подрядчиком, губернатор вспомнил историю этой стройки: ее идея появилась еще в 2019 году, но из-за многочисленных проблем и недоработок первого подрядчика 2020 год был потерян. Новая организация зашла на объект 1 мая.

«Когда в 2019 году я приехал в Долгодеревенское, местные ребятишки пожаловались, что в райцентре нет стадиона. А он был когда-то на этом самом месте. Я сам здесь играл, когда приезжал к родственникам», — рассказал Алексей Текслер.

К новому подрядчику, ООО «Реворк», вопросов нет: основное спортивное ядро строители обещают закончить к середине сентября, а параллельно уже взялись за вторую очередь — административное здание. В целом готовность на сегодня — 55 процентов.

Комплекс будет включать беговые круговые дорожки вокруг поля длиной 400 м, беговые дорожки по прямой на дистанции 100 и 110 м, сектор для прыжков в длину и высоту, площадку для городошного спорта, воркаута, трибуны на 600 мест и многое другое.