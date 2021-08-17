300 домов в Сосновском районе подключат к газу в этом году

В территории сегодня работает губернатор Челябинской области Алексей Текслер

17 августа Алексей Текслер работает в Сосновском районе. В планах губернатора — осмотр нового газопровода в Красном поле, дорожных работ, посещение племзавода «Россия» и агрохолдинга «Макфа», осмотр социальных объектов в Долгодеревенском. Традиционно визит завершится рабочей встречей с главой района Евгением Вагановым, передает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

Первый пункт поездки Алексея Текслера — газопровод в Красном поле. Газификация для Сосновского района вообще крайне актуальна: его территория активно застраивается частными и многоквартирными домами, производственными объектами, ведь по сути муниципалитет — пригород Челябинска. Как рассказал глава территории Евгений Ваганов Алексею Текслеру, вопрос подключения к ГРС новых абонентов тут один из самых насущных, но все упирается в ограниченные мощности газовщиков. Поэтому в районе ведутся проектные работы по увеличению мощности имеющейся сети.

Объект, который демонстрируют губернатору, — новая врезка в газопровод высокого давления длиной в 3,1 км. Он обеспечит голубым топливом улицы Ромашковую, Свободы, Васильковую в поселке Красное поле — всего в будущем 300 домовладений. Бюджету труба обошлась в 5,171 млн рублей, на сегодня все работы завершены. Газ уже подведен на границы 45 домовладений. Жители готовятся к газификации внутри участков.

Как рассказывает директор газораспределительной организации «Классик» Александр Крылов, инициативная группа местных жителей еще в 2019 году запросила техусловия. В 2020 году трубу спроектировали и включили в региональную программу.

Газопровод в Красном поле построен «на вырост», чтобы не мешать дальнейшему благоустройству. Все процедуры оформления документов займут 5—6 месяцев, то есть реально краснопольненцы получат газ в 2022 году.

«Бумаги — это, безусловно, важно. Но на носу осень со всеми вытекающими. Вы же можете ускориться, параллельно вести пусконаладку», — заметил Алексей Текслер.

Губернатор дал поручение подготовить пуск газа к 1 октября. Александр Крылов подтвердил, что это реально.

Далее глава Сосновского района Евгений Ваганов рассказал об общих планах газификации района. После пуска новой АГРС «Митрофановской» и других работ муниципалитет получит дополнительно 30 тысяч кубометров газа в сутки.