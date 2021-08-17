Алексей Текслер проверил ремонт главной вылетной магистрали Челябинска

Расширение дороги в Красном поле обошлось региону в 800 млн рублей

Следующий пункт поездки Текслера в Сосновском районе — реконструируемый участок автодороги Ж/д станция Шагол — Красное поле — Полетаево — Обход Челябинска.

«Весь участок 12 километров, в 2015 году небольшой участок ее ремонтировали, с тех пор работы стояли. Лишь в 2020 году был заключен долгосрочный контракт и работы разбили на три участка. Первый участок уже расширили на два метра, практически готовы запускать автомобильное движение. Окончание работ — ноябрь 2022 года», — докладывал губернатору министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Работы ведет «ДорстройГрупп», общая стоимость — порядка 800 миллионов рублей.

Алексей Текслер обратил внимание, что по всей области ремонтированные и реконструированные дороги должны тщательно контролироваться в плане качества работ. Алексей Нечаев подтвердил, что на каждом из объектов контроль налажен многоступенчатый.

Напомним, работы на этой дороге проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Они начались в прошлом году и продолжатся в следующем. Всего за три года будет отремонтировано 7 км дороги.