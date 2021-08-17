В Долгодеревенском ищут землю под строительство еще одного школьного корпуса

Расширение необходимо, чтобы обеспечить местами детей из соседних поселков

Следующие объекты в «сосновской» программе Алексея Текслера — ремонтируемая школа и расположенный рядом с ней Сад Победы.

Здание школы построено в 1974 году, капремонт тут не проводился ни разу. Сегодня работы в здании комплекса начальной школы проводятся по программе инициативного бюджетирования. По просьбе группы родителей в школе сейчас заменяют инженерные коммуникации, системы водоснабжения и канализации, они готовы на 80 процентов. Также по инициативному бюджетированию меняют кровлю. На следующий год уже с подачи местных властей запланированы общестроительные работы, в том числе ремонт фасада.

Алексей Текслер не преминул расспросить главу Сосновского района Евгения Ваганова и министра образования области Александра Кузнецова о планах по развитию школы. В ней учатся не только дети из Долгодеревенского. Сюда едут из окрестных поселков: Шигаево, Ключевки. Евгений Ваганов уточнил, что администрация района ищет поблизости землю, чтобы добавить в школьный комплекс четвертое здание.

Губернатор напомнил, что запланировано также строительство школы в микрорайоне Славино неподалеку.

«Сосновский район у нас самый быстрорастущий по населению. И по детскому тоже», — пошутил губернатор.

В Саду Победы работы выполнены на 63 процента. Подрядчик, представитель компании «Дельтастрой», рассказывает, что осталось посеять газон, посадить деревья и кусты. Сейчас монтируют детское оборудование. Более того, при проведении конкурса по благоустройству территории здесь удалось сэкономить, поэтому к первоначальному проекту власти добавили договор на декоративные фигуры. Они будут готовы уже к 25 августа.

И Сад Победы, и школа стоят на высоком берегу речки Зюзелги, но пейзаж внизу удручающий: речка очень сильно обмелела и заросла, сквозь толстый слой ряски с трудом пробиваются даже утки. На запущенность водоема обратила внимание губернатора и одна из местных жительниц. Алексей Текслер тоже расстроился: оказывается, в детстве он не раз купался в Зюзелге прямо в этих местах.

Вопрос очистки русла будет обсуждаться с Минэкологии, пообещал глава региона.