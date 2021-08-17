В Челябинской области строят новый животноводческий комплекс на 3000 голов скота

Алексей Текслер посетил предприятие и пообщался с сельхозпроизводителями

Алексей Текслер прибыл на территорию Племенного завода «Россия», одного из крупнейших сельхозпредприятий района. Здесь ведется строительство нового животноводческого комплекса на 3000 голов.

В первую очередь губернатор расспросил генерального директора предприятия Владимира Данилова об обеспеченности кормами и овощами, а также об их заготовке. Они обсудили вопрос мелиорации при господдержке, чтобы избежать рисков засухи. Затем перешли к новостройке.

Новый комплекс будет состоять из восьми коровников. В первую очередь входят 1 коровник на 320 голов и доильно-молочный блок. Ввод первой очереди — июль 2022 года, целиком все закончить планируют к 2025 году. Первая очередь обойдется в 400 млн, всего проект стоит 1,2 млрд.

«Сейчас финансирование из собственных средств, но в дальнейшем рассчитываем на областные субсидии», — признался Владимир Данилов.

Обсудили и сегодняшнее положение дел. В «России» сегодня 1445 коров, надои составляют больше 10 тысяч тонн в год. Есть и рекордсменка — буренка, в дающая больше 18 тысяч литров молока в год.