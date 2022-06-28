ОТВЕТ ЗАСЧИТАН, ОФОРМЛЕНИЕ — НЕТ
Баллы девушка потеряла на задаче под номером 28.
«Задача легкая. На тему генетики. Я такие решала миллион раз. В задании нас просили расписать варианты скрещивания и дать пояснение. Само задание я решила правильно. Ответ засчитан. Но проверяющим не понравилось оформление», — рассказывает Мария.
Подготовкой к ЕГЭ девушка занималась со специалистами онлайн-школы. После «провала» Мария связалась с другой ученицей из Самарской области, у которой был тот же вариант теста. Работы девушек идентичны практически слово в слово. Но у Марии в схеме решения задачи гены были записаны над хромосомой, а у девушки из Самары — внизу.
Девушка из Самары получила три балла из трех возможных, а Мария только один из трех.
«И в онлайн-школе, и в обычной школе нам говорили, что есть разные варианты оформления таких задач: с верхним индексом, с нижним индексом, через палочки. Но на ЕГЭ все советовали использовать верхний индекс. Такие рекомендации даны в пособиях Рохлова. А он все же ведущий научный сотрудник Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), участвует в разработке заданий единого госэкзамена», — замечает Мария.
БАЛЛЫ ЗАВИСЯТ ОТ РЕГИОНА?
Одноклассницы Маши тоже использовали на экзамене верхний индекс и тоже недосчитались, как они считают, заслуженных баллов.
При подсчете вторичного результата у Марии сняли четыре балла. Если бы проверяющий не учитывал оформление, девушка получила бы за ЕГЭ по биологии высший балл.
«Для меня это важно. Я собираюсь подавать документы в медицинский вуз, где на всю России всего 13 бюджетных мест. Каждый балл для меня может оказаться решающим», — замечает Мария.
О профессии медика девушка мечтает с пятого класса. Полтора последних года усиленно занималась подготовкой к ЕГЭ. Пришлось на время забыть про отдых и свои хобби. Школу Маша окончила золотой медалисткой. ЕГЭ по химии сдала на 100 баллов. Русский язык — на 98 баллов. Очень надеялась, что получит 100 баллов по биологии. И пока не сдается — планирует подавать апелляцию.
«Педагог онлайн-школы меня поддержал. Но сейчас нужно еще раз проверить мою работу, так как на апелляции будут просматривать все», — говорит медалистка.
ПЛАКАЛА, ПОТОМУ ЧТО НЕСПРАВЕДЛИВО
Мама девушки замечает, что дело даже не в баллах.
«У дочери 96 баллов. Для биологии это очень круто. Сами понимаете, на апелляции будут ковыряться в каждой запятой. Поэтому мы еще думаем. Но ситуация крайне неприятная. Ребенок ревел от несправедливости», — поясняет Татьяна.
Минобр Челябинской области пояснил, что все работы единого госэкзамена проверяют в Москве. Говорить, что балл занизили местные эксперты, неправильно.
Мы попросили прокомментировать ситуацию в Региональном центре оценки качества образования. Именно эта организация отвечает за проведение ЕГЭ в регионе. На момент публикации ответ не поступил.
Челябинская область осталась без стобалльников ЕГЭ по биологии. Этот экзамен по выбору в регионе сдавали почти 2500 выпускников.
Ранее стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. На 100 баллов экзамен сдали 25 школьников.
Максимальный балл по математике получили 12 человек, еще 29 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по химии и литературе.