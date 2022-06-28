Золотая медалистка из Челябинской области пожаловалась на заниженный балл по ЕГЭ

Девушка не смогла набрать 100 баллов из‑за неверного оформления задачи

На этой неделе школьники получили результаты единого госэкзамена по биологии. Набрать сто баллов в Челябинской области не смог никто. Но отдельные ребята были близки к триумфу. Так, выпускница из Еманжелинска Мария заработала 96 баллов. При этом девушка утверждает: ошибок в ее тестах нет. Возможно, баллы выставлены некорректно. Школьница собирается подавать апелляцию, чтобы поднять результат до 100 баллов.

Баллы девушка потеряла на задаче под номером 28.

«Задача легкая. На тему генетики. Я такие решала миллион раз. В задании нас просили расписать варианты скрещивания и дать пояснение. Само задание я решила правильно. Ответ засчитан. Но проверяющим не понравилось оформление»,

— рассказывает Мария.

Подготовкой к ЕГЭ девушка занималась со специалистами онлайн-школы. После «провала» Мария связалась с другой ученицей из Самарской области, у которой был тот же вариант теста. Работы девушек идентичны практически слово в слово. Но у Марии в схеме решения задачи гены были записаны над хромосомой, а у девушки из Самары — внизу.

Девушка из Самары получила три балла из трех возможных, а Мария только один из трех.

«И в онлайн-школе, и в обычной школе нам говорили, что есть разные варианты оформления таких задач: с верхним индексом, с нижним индексом, через палочки. Но на ЕГЭ все советовали использовать верхний индекс. Такие рекомендации даны в пособиях Рохлова. А он все же ведущий научный сотрудник Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), участвует в разработке заданий единого госэкзамена»,

— замечает Мария.

Одноклассницы Маши тоже использовали на экзамене верхний индекс и тоже недосчитались, как они считают, заслуженных баллов.

При подсчете вторичного результата у Марии сняли четыре балла. Если бы проверяющий не учитывал оформление, девушка получила бы за ЕГЭ по биологии высший балл.

«Для меня это важно. Я собираюсь подавать документы в медицинский вуз, где на всю России всего 13 бюджетных мест. Каждый балл для меня может оказаться решающим»,

— замечает Мария.

О профессии медика девушка мечтает с пятого класса. Полтора последних года усиленно занималась подготовкой к ЕГЭ. Пришлось на время забыть про отдых и свои хобби. Школу Маша окончила золотой медалисткой. ЕГЭ по химии сдала на 100 баллов. Русский язык — на 98 баллов. Очень надеялась, что получит 100 баллов по биологии. И пока не сдается — планирует подавать апелляцию.

«Педагог онлайн-школы меня поддержал. Но сейчас нужно еще раз проверить мою работу, так как на апелляции будут просматривать все»,

— говорит медалистка.

Мама девушки замечает, что дело даже не в баллах.

«У дочери 96 баллов. Для биологии это очень круто. Сами понимаете, на апелляции будут ковыряться в каждой запятой. Поэтому мы еще думаем. Но ситуация крайне неприятная. Ребенок ревел от несправедливости»,

— поясняет Татьяна.

Минобр Челябинской области пояснил, что все работы единого госэкзамена проверяют в Москве. Говорить, что балл занизили местные эксперты, неправильно.