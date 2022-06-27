Выпускники Челябинской области получили результаты единого государственного экзамена по биологии — одного из экзаменов по выбору. Из почти 2500 выпускников набрать 100 баллов никому не удалось. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.
«Результаты по биологии утверждены и уже доступны для ознакомления. В целом баллы по биологии одиннадцатиклассники получили довольно хорошие, несмотря на то что стобалльных результатов в области нет. Результаты в диапазоне от 81 до 99 баллов показали 42 человека», — сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.
Минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.
Участники могут узнать результаты в школах, на портале госуслуг и через специальный сервис на сайте Рособрнадзора.
В случае несогласия с выставленными оценками обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11. Сделать это можно через сервис conflict.rcokio.ru 30 июня и 1 июля с 09:00 до 17:00.
Напомним, ранее стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. На 100 баллов экзамен сдали 25 школьников.Максимальный балл по математике получили 12 человек, еще 29 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по химии и литературе.