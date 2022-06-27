Челябинская область осталась без стобалльников ЕГЭ по биологии

Этот экзамен по выбору в регионе сдавали почти 2500 выпускников

Выпускники Челябинской области получили результаты единого государственного экзамена по биологии — одного из экзаменов по выбору. Из почти 2500 выпускников набрать 100 баллов никому не удалось. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«Результаты по биологии утверждены и уже доступны для ознакомления. В целом баллы по биологии одиннадцатиклассники получили довольно хорошие, несмотря на то что стобалльных результатов в области нет. Результаты в диапазоне от 81 до 99 баллов показали 42 человека», — сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.

Участники могут узнать результаты в школах, на портале госуслуг и через специальный сервис на сайте Рособрнадзора.

В случае несогласия с выставленными оценками обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11. Сделать это можно через сервис conflict.rcokio.ru 30 июня и 1 июля с 09:00 до 17:00.

Напомним, ранее стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. На 100 баллов экзамен сдали 25 школьников.