Рособрнадзор не планирует включать в ЕГЭ‑2023 вопросы о новых регионах России

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали субъектами РФ в конце сентября

Рособрнадзор не планирует включать вопросы про новые регионы РФ в ЕГЭ 2023 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

«Указанные вопросы не планируются к включению в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 2023 года»,

— цитируют наши коллеги пресс-службу.