«Указанные вопросы не планируются к включению в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 2023 года», — цитируют наши коллеги пресс-службу.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Решение о включении новых регионов в состав РФ приняты по результатам народных референдумов.
Между тем новые регионы России зовут управленцев на конкурс «Лидеры возрождения». Победители попадут в кадровый резерв Донбасса, Запорожья или Херсона и займут там руководящие посты.