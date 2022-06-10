ЕГЭ по литературе и химии на 100 баллов сдали 29 выпускников Челябинской области

Первые результаты ЕГЭ озвучили в региональном Минобре

В Челябинской области стали известны первые результаты ЕГЭ сразу по трем предметам — географии, литературе и химии. Эти экзамены по выбору в конце мая написали около 3000 человек. 29 человек сдали предметы на 100 баллов. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.



«Мы получили и утвердили результаты единого государственного экзамена по предметам, которые наши выпускники сдавали в первый день основного периода. Рады сообщить, что высший балл получили 29 южноуральцев: 15 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, а стобалльниками по литературе стали 14 участников ЕГЭ. Среди стобалльников — выпускники из Аши, Еманжелинска, Коркино, Челябинска, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска и Трехгорного», — рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

В целом участники ЕГЭ из Челябинской области получили результаты, сопоставимые с результатами прошлого года и достаточные для поступления в вузы страны. Узнать результаты экзаменов по химии, литературе и географии они могут в своих школах, на портале «Госуслуги» или воспользовавшись сервисом ознакомления с результатами на сайте Рособрнадзора.

В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11. Сделать это можно в электронном виде посредством специализированного сервиса conflict.rcokio.ru 14 и 15 июня (с 9:00 до 17:00).

Результаты ЕГЭ по другим предметам, которые уже написали школьники, станут известны позже.

Напомним, что во время экзаменов участникам запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. За нарушение этих правил в Челябинской области с ЕГЭ удалили уже трех человек: двоих — с ЕГЭ по физике и истории, еще одного — с математики профильного уровня.