ЕГЭ по математике на 100 баллов сдали 12 выпускников Челябинской области

Все они сдавали предмет профильного уровня

В Челябинской области стали известны результаты ЕГЭ по математике. Порог для оценки «отлично» среди школьников, выбравших базовый уровень, прошли 3000 человек. Среди сдававших профильный — 12 ребят написали работу на 100 баллов. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«Математика является одним из обязательных предметов для получения аттестата. Экзамен базового уровня проходил 3 июня, в нем приняли участие 6,5 тысячи выпускников. По результатам экзамена 98,4% участников преодолели порог, оценку „отлично“ получили более 3 тысяч участников», — рассказали в министерстве образования и науки Челябинской области.

ЕГЭ по математике профильного уровня выпускники сдавали 2 июня. Экзамен, как правило, выбирают школьники, которым предмет необходим для поступления в вуз на профильные специальности.

«В Челябинской области 12 человек написали экзаменационную работу по математике профильного уровня на 100 баллов. Если говорить в целом о результатах, наши выпускники показали результаты, достаточные для поступления на инженерные, экономические и другие специальности вузов», — отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Высший балл на ЕГЭ по математике профильного уровня и 96 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку получил выпускник физико-математического лицея № 31 г. Челябинска Геннадий Поляков. Стобалльник планирует связать жизнь с информационными технологиями.

«Почти не задумывался над тем, как решать, так как готовился к более сложному варианту. Но не могу сказать, что задачи были простыми. Не был уверен в правильном решении планиметрии, так как не успел перепроверить. Рассчитывал на 98 баллов», — признался Геннадий Поляков.

Одиннадцатиклассник готовился к ЕГЭ только в школе. Говорит, что достичь такого результата помогла учитель алгебры Лариса Витальевна Махник. Поступать Геннадий Поляков планирует в Национальный исследовательский университет ИТМО, но также рассматривает Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Официальный день объявления результатов ЕГЭ по математике — 20 июня. В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться в конфликтную комиссию с апелляцией. Сделать это можно 21 и 22 июня с 9:00 до 17:00 в электронном виде через специализированный сервис.

Напомним, ранее стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. На 100 баллов экзамен сдали 25 школьников.

По итогам первого экзаменационного дня в Челябинской области 29 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по химии и литературе.