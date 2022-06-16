ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 25 выпускников Челябинской области

Экзамен стал одним из самых массовых в регионе

Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по русскому языку выпускников Челябинской области. Экзамен 30 и 31 мая сдавали более 13 тысяч выпускников Южного Урала, 25 из них получили высший балл. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«Ежегодно наши выпускники демонстрируют хорошие результаты по русскому языку. Число стобалльников в области после получения результатов ЕГЭ по одному из обязательных предметов увеличилось: 25 выпускников получили максимальное количество баллов. Также есть в области 100-балльный результат по русскому языку участника досрочного периода», — рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Среди стобалльников — выпускница школы № 4 Еманжелинска Анастасия Витиш. К экзамену она усиленно готовилась на протяжении всего года и мечтала получить заветные 100 баллов.

«Занималась как офлайн, так и онлайн с несколькими преподавателями. Последние пробные экзамены писала на высокие результаты, в том числе и на 100 баллов. Конечно, очень хотелось получить максимум, в душе очень надеялась на это. Мечта воплотилась в реальность», — поделилась впечатлениями Анастасия Витиш.

Ранее одиннадцатиклассница получила 99 баллов на ЕГЭ по химии. Вместе со своей сестрой Екатериной (получившей по этому предмету высший балл, а за ЕГЭ по русскому языку — 98) Анастасия Витиш планирует поступать в первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.

«Каждый день мы с сестрой прорешивали варианты, тесты. Поступать будем только вместе, друг без друга никуда. Еще ждем результаты по биологии и базовой математике, чтобы подтвердить медаль»,— добавила Екатерина Витиш.

Официальный день объявления результатов ЕГЭ по русскому языку — 17 июня. В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться в конфликтную комиссию с апелляцией. Сделать это можно 20 и 21 июня с 9:00 до 17:00 в электронном виде через специализированный сервис.

Напомним, по итогам первого экзаменационного дня в Челябинской области 29 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по химии и литературе.

Где школьники могут узнать свои баллы, если сервис проверки результатов ЕГЭ из-за нагрузки даст сбой и перестанет работать, читайте в материале ИА «Первое областное».