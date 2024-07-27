Жители подтопленных поселков выдвигают свои версии порыва дамбы в Киалимском водохранилище

Из-за проливных дождей вода хлынула с гор

«Вода в горах ломала бревна»: жители подтопленных поселков рассказывают, как что из-за сильных ливней ручьи превратились в реки. Киалимское водохранилище, где накануне прорвало дамбу, расположено в гористой местности. Уровень воды в нем наполнился настолько, что после порыва подтопило пять поселков. Подробнее — в материале.

На утро 27 июля в поселке Киолим, оказавшемся первым на пути хлынувшей из водохранилища воды, работают спасатели. Жителей поселка эвакуировали ночью, большинство из них остались у родственников в Карабаше. Рассказ жительницы поселка - здесь.

В зоне подтопления оказались еще четыре поселка. Всего за ночь спасатели эвакуировали 163 человека, в ПВРах люди обеспечены всем необходимым. Глава региона Алексей Текслер сегодня работает в Карабашском округе.

Спасатели ликвидируют последствия размыва насыпного 100-метрового участка дамбы. В причинах разрушения еще предстоит разобраться экспертам.

Местные же жители сообщают, что вода пришла с гор Таганая. Продолжительные дожди только усугубили ситуацию, поскольку влаги хватило еще с прошлой осени. Добавим, что в этом году в Челябинской области была очень снежная зима. Многолетние рекорды по высоте снежных сугробов были побиты на Таганае и в Златоусте.

«Вода с гор с Таганая стекла в Киолим, после такого ливня объём воды колоссальный. Вот дамба и не выдержала. Я видел, что творит вода в горах: бревна в полметра в диаметре ломает как спички», — рассказывает подписчик информагентства Василий.

Киалимское водохранилище расположено на границе Карабашского и Миасского округов, в горно-заводской зоне региона. Оно было построено в 1979 году. Его возвели в месте впадения реки Индишта в реку Большой Киалим. Водохранилище обеспечивает питьевой водой Карабаш. Площадь зеркала — 1,6 кв. км., объем — 6 млн куб. км.