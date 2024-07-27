Губернатор Алексей Текслер оценил состояние разрушенной дамбы на Киалимском водохранилище

Сооружение будет восстановлено

Глава региона Алексей Текслер сегодня работает в зоне подтопления из-за размыва дамбы на Киалимском водохранилище. После встречи с жителями пострадавшего поселка Киолим он осмотрел и саму дамбу, передает корреспондент информагентства.



Вода все еще переливается через размытый участок. В округе продолжается дождь. Глава региона и замглавы Карабаша Вячеслав Коробейников обсудили, что после окончания ливней дамба будет восстановлена.

О том, как произошел порыв дамбы нам рассказали местные жители. Они также выдвинули свою версию произошедшего: вода с гор после снежной зимы и продолжительных ливней переполнила чашу водохранилища. В зоне подтопления оказался один поселок, его жителей и еще четырех близлежащих эвакуировали в Карабаша. Большинство семей разместились у родственников или знакомых.