Началась серия влажных лет: климатолог ЧелГУ рассказала, почему заливает Урал

По словам ученых, погодные аномалии будут нарастать в ближайшие несколько лет

«Мы Сибири не боимся — у нас каторга своя», — так в шутку говорит про уральский климат доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ, климатолог Екатерина Пестрякова. Она рассказала, откуда взялись такие затяжные дожди и когда они закончатся.

«Такую погоду принесли южные циклоны, которые выходят с Каспийского, Черного и Аральского морей. Это низкие образования, очень опасные. Зимой они несут метели и теплую погоду, а летом — вот то, что мы наблюдаем сейчас», — говорит Екатерина Пестрякова.

Синоптический период составляет 7—8 дней, и казалось бы, непогода должна вскоре закончиться, однако не в этот раз, говорит специалист.

«Судя по высотным картам, к сожалению, с запада сейчас к нашему региону подходит новый холодный фронт, то есть циклоны-циклоны-циклоны. Может, будет небольшая передышка на пару дней, а потом снова дожди», — поделилась Екатерина Пестрякова.

Она также рассказала, чем опасна такая погода:

«Во-первых, большая сырость — не очень хорошо для садоводов: на пасленовых (томатах, картофеле) появляется грибок — фитофтора. А кроме того, медицинский тип погоды называется гипоксический, то есть низкое атмосферное давление, а значит, мало кислорода — и мы зеваем, хочется спать в дождливую погоду, у пожилых отекают ткани, болят суставы, ломота. Дети маленькие, до года, на это реагируют: или спят, или шумят, наоборот. Вот такая противная погода».

Также специалист добавила, что одним сырым летом все не ограничится — наступил очередной затяжной многоводный период.

«В природе все циклично, и сейчас пошла серия влажных лет. Период наблюдений у нас слишком небольшой, меньше 200 лет, поэтому нельзя точно сказать, надолго ли это, — может быть, четыре года будут таких, а может, и семь», — говорит Екатерина Пестрякова.

И приводит цитату великого Ломоносова: «Нечего у Господа Бога будет просить, если будем знать про погоду». И пока это все еще актуально.

А лично ей, признается она, в регионе нравится.

«Грех жаловаться — погода у нас, в принципе, неплохая. Только вот постоянной комфортной температуры — маловато: уж либо жара, либо дождь. Но так уж мы, уральцы, привыкли».

И потом, за изменчивость погоды нам платят: 15% — тот самый уральский коэффициент.