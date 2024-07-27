Жительница подтопленного под Карабашем поселка рассказала об обстановке

На момент прорыва дамбы ее не было дома

«Зеленая крыша, мой родной дом, в котором я выросла. Утонуло все». Ольга работает в Карабаше. О порыве дамбы девушка узнала из социальных сетей после девяти часов вечера. Девушка рассказала нам об обстановке в Киолиме после объявления ЧС из-за подтопления пяти поселков под Карабашом.

«Жена отца, младшая сестра и старший брат на момент катастрофы находились дома. Сразу стала звонить брату. Он сказал, что у них уже эвакуируют. О ливнях, конечно, предупреждали в соцсетях и МЧС рассылку делала, но никто ж не думал, что такая катастрофа будет», — сетует девушка.

Она пояснила, что семья остановилась у родственников в Карабаше, еще одни родственники предоставили свою квартиры другим пострадавшим из Киолима.

«Поселок весь эвакуировали. И вода уходит потихоньку оттуда. Как я поняла, сейчас вода в Мухаметово, насколько я знаю, там тоже службы работают», — пояснила Ольга.

МЧС сообщает, что к этому часу эвакуированы 163 жителя поселков Киолим, Мухаметово, Карасево, Байдашево, Сактаево. В числе эвакуированных 21 ребенок.

«По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в реке поднялся на 7 сантиметров», — сообщает ведомство.

На месте работают более 100 спасателей и 24 единицы техники. Губернатор Алексей Текслер завтра утром выезжает в Карабаш.