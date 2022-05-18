Жители Челябинской области составили список опасных заброшек и долгостроев

Количество сообщений в соцсетях возросло после недавних трагедий с подростками в регионе

В Челябинской области детей и подростков часто можно увидеть на площадках недостроенных домов и уже аварийных строений. Проходы к таким местам, как правило, оказываются открытыми. Случается, что игры на опасных объектах заканчиваются трагедией. Так, накануне в Агаповском районе погибли два подростка, еще один ребенок пострадал в Челябинске.

Губернатор Алексей Текслер потребовал обеспечить безопасность бесхозных построек. После трагедий от жителей региона посыпались сообщения — почти в каждом районе имеется свое заброшенное опасное здание. Обзор заброшек и комментарии по ним от местных администраций — в материале ИА «Первое областное».

В Центре управления регионом Челябинской области (ЦУР) корреспонденту Первого областного информагентства сообщили, что ежегодно фиксируется стабильно высокое количество обращений от жителей по опасным объектам. С начала 2022 года южноуральцы рассказали о 126 таких сооружениях.

В Челябинске было 40 таких обращений, в Магнитогорске — 14, в Златоусте — 14, в Копейске — 10. Отметим, годом ранее жители сообщали о 169 заброшенных или опасных зданиях.

За последние дни в соцсетях жители Челябинской области опубликовали десятки фото и сообщений о заброшках, которые могут угрожать жизни и здоровью детей.

Многие из зданий расположены в Челябинске

«По улице Трудовая бывшая детская поликлиника, теперь она бесхозная. С утра до ночи там ходят подростки. Отпускать детей одних страшно. Там ни окон, ни дверей, даже заборы стащили. Здание как после бомбежки. Недавно был пожар, еле потушили», — написала в соцсети челябинка Ирина Хакимова.





По словам другой жительницы Челябинска, дом 12 по улице Нахимова и рядом стоящие сараи давно представляют опасность. Женщина боится, что в любой момент перекрытия обвалятся, поэтому почти каждый день выгоняет оттуда гуляющих там подростков.

В администрации Челябинска ответили, что идет подготовка документов, необходимых для сноса данного дома, и назвали сроки выполнения работ. Кроме того, заверили горожан, что до этого времени несколько раз в сутки на место выезжает экипаж, который осматривает здание.





«Будет заключен контракт на снос, согласно которому исполнитель будет обязан обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, в том числе установить временное ограждение. Планируемый срок сноса — 2—3 квартал 2022 года», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Также челябинцы пожаловались на заброшенную школу и другие опасные объекты на улице Энергетиков. Срок сноса здания на улице Энергетиков, 30а назначен на 2—3 квартал 2022 года, пояснили в мэрии.





В Парковом несколько лет стоят недострои, которые облюбовали школьники.





«Объект на улице Лобырина расположен на участке, находящемся в частной собственности. По закону в отношении объектов, находящихся на земельных участках, принадлежащих на праве собственности физлицам или юрлицам, у администрации города нет полномочий по принятию каких-либо мер», — ответили в администрации Челябинска.

Вызывает опасения горожан недострой рядом с домом 85 на Хариса Юсупова. Жильцы соседних домов говорят, что там всегда собирается много школьников, а пожарным нередко приходится выезжать на возгорания. Но ответ мэрии по этому зданию такой же: объект в частной собственности, а значит, администрация ни снести, ни взять на свой баланс его не может.





Газовая труба в развалинах

Жители Златоуста сообщают о расселенном в январе бараке на улице 2-й Тесьминской. После этого здание частично разобрали, оставшиеся конструкции «падают» на проходящую по фасаду дома газовую трубу. Неподалеку стоит детский сад, мимо ежедневно ходят школьники и взрослые.





«Объявлен аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на снос 23 аварийных домов с проведением обследования всех объектов, в том числе и данного дома. Организация выполняет проектирование по данному дому в первую очередь, после чего будут в срочном порядке выполнены работы по демонтажу дома. Газовая труба в ближайшее время будет вынесена на отдельно стоящие опоры. Вопросы безопасности будут решены», — прокомментировали в пресс-службе администрации Златоуста.

Бывшая школа с гнилыми полами

В Троицке, по словам жителей, в помещении бывшей школы прогнили деревянные перекрытия, штукатурка падает с потолков, а на территории проживают собаки. В здании также собираются подростки. В местной администрации ответили, что объект не является муниципальной собственностью, но власти пытаются достучаться до собственника.





«За ненадлежащее состояние здания 4 августа 2020 года постановлением административной комиссии города Троицка собственник была привлечена к административной ответственности. По иску прокуратуры суд вынес решение, обязывающее ее принять меры: закрыть доступ в здание», — рассказали в мэрии Троицка.

Сейчас у здания новый хозяин, которого также уже успели привлечь к административной ответственности. Готовится очередное обращение в прокуратуру, чтобы обязать нового собственника оградить здание.

Заброшка по дороге в школу

В Магнитогорске рассказали о полуразрушенном строении по улице Щорса на левом берегу.





«Жилой дом снесли, все убрали, а это строение оставили. По этой дорожке водят детей в детский сад и в школу», — написала местная жительница Евгения Коваль в соцсети.

Остро стоит вопрос с заброшенными объектами и в Нагайбакском районе. Там жители поселка Балканы обеспокоены состоянием двухэтажного здания бывшего Дома культуры, где дети гуляют по ветхим конструкциям. Также на территории ФОК «Олимп» в Фершампенуазе есть заброшенный недострой, где играют подростки.









Фото: vk.com (Ирина Хакимова, Мария Романова, Валентина Захарова, Мария Сдобнова, Mila Grakova, Ирина Буянова, Виталий Ронкопов, Евгений Коваль)